На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как отличаются новогодние традиции у разных поколений россиян

Одноклассники: большинство миллениалов отметят Новый год с семьей
true
true
true
close
nikkimeel/Shutterstock/FOTODOM

Новогодние традиции отличаются у разных поколений россиян, следует из опроса Одноклассников и финтех-компании ЮMoney. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.ru».

Среди зумеров (18-26 лет) более половины (52%) не празднуют Новый год в традиционном формате. В то время как 76% миллениалов (27-42 лет) и 63% представителей поколения Х (43-58 лет) продолжают считать, что семейный ужин остается главным форматом праздника.

Среди миллениалов 53% больше всего тратят на подарки, а поколение Х и бумеры — на еду и напитки (63% и 66% соответственно). Это подчеркивает их ориентацию на обильный праздничный стол как центр торжества.

Говоря о расходах, 20% зумеров готовятся на главных распродажах, таких как «черная пятница», а 13% — целенаправленно копят бонусы и используют кешбэк.

До этого было установлено, что только 9% россиян планируют покупку живой елки к грядущему Новому году. Они признались, что не представляют новогодние праздники без живой и пушистой елки, а также ее запаха в квартире.

Ранее были названы артисты, которые в 2026 году смогут заменить Надежду Кадышеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами