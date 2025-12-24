На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Энтомолог объяснил, опасны ли насекомые на новогодних елках

Энтомолог Марьинский: представляющие опасность иксодовые клещи зимуют в земле
Илья Питалев/РИА Новости

На живой новогодней елке, которую приносят в дом, могут обитать насекомые. Однако такие нежелательные «гости» не представляют опасности для человека. Об этом aif.ru рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский.

По словам специалиста, «хвойные клещи» — распространившийся миф. На самом деле опасными являются иксодовые клещи, которые зимуют в земле и глубоких трещинах в коре старых деревьев.

«Особенно это актуально, когда зима, как в этом году, неуверенно вступает в свои права. Насекомые могут скапливаться где-то в основании ветвей и, соответственно, когда такое дерево будет принесено домой, они отогреются и станут активными. Но ни в коем случае здесь не идет речь про клещей», — объяснил он.

Энтомолог подчеркнул, что эти опасные клещи не зимуют в молодых елях. По его словам, вместе с деревом в доме могут оказаться лишь насекомые, которые не представляют угрозы. Поэтому, если с елки начнут падать жуки, следует их просто собрать и выбросить.

Напомним, до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в центральных регионах России в связи с плюсовой температурой на улице фиксируется активность хвойных клещей. Утверждалось, что они особенно активны на елках, которые россияне приносят домой с базаров. По информации канала, подобные случаи были зафиксированы в Москве, Подмосковье и Петербурге.

Ранее москвичам рассказали о правилах выбора новогодней ели.

