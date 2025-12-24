Москвичам рассказали о правилах выбора новогодней ели

К выбору новогодней ели следует подходить осознанно, заявила «Комсомольской правде» организатор московских елочных базаров Вера Мудрицкая.

По ее словам, для проверки, не осыпается ли дерево, не надо стучать им об землю.

«На морозе смола замерзает. Лучше аккуратно провести рукой по иголкам и почувствовать их упругость», — сказала она.

Также Мудрицкая объяснила, как выбирать дерево по цвету.

«Все зависит от того, где дерево росло. Хвоя будет светлее, если дерево росло в более песочной части леса, а в притемненном месте – темнее», — сказала она.

По ее словам, на цвет дерева влияет и время срубки.

«Если дерево срубили ближе к зиме – кончики будут желтеть. Это нормально. Это происходит даже с деревом, которое все время растет в лесу, поэтому все наши лесничества начинают рубку деревьев с сентября», — отметила она.

Мудрицкая рассказала, что правильный уход поможет сохранить приятный хвойный аромат дольше.

«Запах зависит от того, как деревце стоит дома — если в подставке с водой, то запах будет прекрасный хоть до марта месяца. Елочка, например, пьет около литра воды в день.

Это — живое дерево: если его поливать — оно пахнет и не засыхает. Естественно, ему не место у батареи, потому что елка сохнет от тепла», — добавила она.

Всего этой зимой на улицах Москвы открылось более 250 официальных елочных базаров.