На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о правилах выбора новогодней ели

Организатор елочных базаров Мудрицкая: выбирать ель нужно осознанно
true
true
true
close
МосФото

К выбору новогодней ели следует подходить осознанно, заявила «Комсомольской правде» организатор московских елочных базаров Вера Мудрицкая.

По ее словам, для проверки, не осыпается ли дерево, не надо стучать им об землю.

«На морозе смола замерзает. Лучше аккуратно провести рукой по иголкам и почувствовать их упругость», — сказала она.

Также Мудрицкая объяснила, как выбирать дерево по цвету.

«Все зависит от того, где дерево росло. Хвоя будет светлее, если дерево росло в более песочной части леса, а в притемненном месте – темнее», — сказала она.

По ее словам, на цвет дерева влияет и время срубки.

«Если дерево срубили ближе к зиме – кончики будут желтеть. Это нормально. Это происходит даже с деревом, которое все время растет в лесу, поэтому все наши лесничества начинают рубку деревьев с сентября», — отметила она.

Мудрицкая рассказала, что правильный уход поможет сохранить приятный хвойный аромат дольше.

«Запах зависит от того, как деревце стоит дома — если в подставке с водой, то запах будет прекрасный хоть до марта месяца. Елочка, например, пьет около литра воды в день.
Это — живое дерево: если его поливать — оно пахнет и не засыхает. Естественно, ему не место у батареи, потому что елка сохнет от тепла», — добавила она.

Всего этой зимой на улицах Москвы открылось более 250 официальных елочных базаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами