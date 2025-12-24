Психолог раскрыл техники мошенников, которыми они гипнотизируют россиян

Мошенники в своих атаках используют специальные приемы воздействия на сознание человека, погружая его в особое состояние. При этом применяется суггестивная внушающая речь, ее тембр, особое построение фраз, техники гипноза – все это отключает бдительность жертвы, которая начинает соглашаться со своим собеседником, рассказал 360.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Меняя свою речь, делая ее более внушительной, преступник старается также использовать фразы, которые запугивают человека, вызывая волнение и отключая критическое мышление. Часто используется прием с несколькими вопросами, на которые жертва вынужденно отвечает утвердительно.

«Когда ты уже пять раз на что-то ответил «да», то в шестой раз ответить «нет» человеку намного труднее, — объяснил Мельников. — Такие приемы и техники намного повышают вероятность того, что человек на автомате ответит, особенно когда его уже успокоили тем, что разговор идет про что-то неважное: домофон, счетчики, еще что-то».

Порядка 20-30% граждан относятся к группе восприимчивых к гипнозу людей – они становятся идеальными жертвами аферистов. Это люди с повышенной внушаемостью и низким уровнем критического мышления, отметил психолог. Он призвал помнить, что важным показателем мошенничества является попытка собеседника установить лимиты времени, поторопить, заставить сделать что-то срочно. Лучше всего вообще не вступать в разговор с подозрительными собеседниками, так как техники аферистов становятся все более изощренными, заключил психолог.

До этого психолог, гипнокоуч, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева рассказала, что мошенники в первую очередь создают максимально стрессовую ситуацию с помощью таких фраз, как: «в отношении вас проводится проверка», «сейчас фиксируется подозрительная операция» и прочих. Это отключает ответственную за мышление и внимание префронтальную кору, а миндалевидное тело, отвечающее за страхи и опасность, начинает активно работать. В таком состоянии жертва впадает в транс и выполняет все, что ей говорят.

