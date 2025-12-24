На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала фразы, которыми мошенники вводят россиян в транс

Психолог Валуева: мошенники могут без гипноза довести человека до транса
true
true
true
close
Antonio Guillem/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на многочисленные предупреждения, число жертв телефонных мошенников не снижается. Аферисты доводят россиян до состояния легкоуправляемой марионетки, что многие принимают за гипноз и зомбирование. Однако на практике все прозаичнее – преступники ориентируются на классические схемы отключения критического мышления, рассказала 360.ru психолог, гипнокоуч, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

«Это не гипноз в классическом смысле и не НЛП (нейролингвистическое программирование) как секретная технология. На самом деле работает классическая схема пяти процессов, которые временно выключают критическое мышление в мозге», — пояснила специалист.

В первую очередь преступник создает максимально стрессовую ситуацию с помощью таких фраз, как: «в отношении вас проводится проверка», «сейчас фиксируется подозрительная операция» и прочих. Так мозг человека переключается с аналитического мышления на выживание, миндалевидное тело, отвечающее за страхи и опасность, начинает активно работать, а ответственная за мышление и внимание префронтальная кора – отключается.

В таком состоянии человек уже только слышит голос, думая, что попал в ловушку – это состояние транса многие и принимают за гипноз. На второй план отходят все советы, опыт, критический фактор, объяснила Валуева. Пока человек находится в ступоре, преступник начинает активно грузить его информацией, вставляя в речь много непонятных слов, цифр, служебных терминов, постепенно подчиняя себе жертву. Для верности мошенники чаще всего выступают в роли авторитета, представляясь следователями, сотрудниками службы безопасности, ФСБ, Центробанка и прочих ведомств.

В то же время аферист старается не дать жертве время на размышление, не дают положить трубку ни на минуту. Чаще всего звучат такие фразы, как: «Мы фиксируем нестандартную активность», «Проводится проверка», «Возможна компрометация данных», «Операция была проведена с вашего устройства», «Данные совпадают с вашей учетной записью». Подобные фразы сразу должны насторожить, подчеркнула эксперт.

По словам Валуевой, даже у человека, который уже повелся на уловку мошенников, есть шанс вовремя спастись. Самое главное – выйти из трансового состояния, а для этого нужно положить трубку. Только потом к мозгу вернется способность критически мыслить и оценить ситуацию, заключила она.

Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам «новогодние сюрпризы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами