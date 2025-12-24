Психолог назвала фразы, которыми мошенники вводят россиян в транс

Несмотря на многочисленные предупреждения, число жертв телефонных мошенников не снижается. Аферисты доводят россиян до состояния легкоуправляемой марионетки, что многие принимают за гипноз и зомбирование. Однако на практике все прозаичнее – преступники ориентируются на классические схемы отключения критического мышления, рассказала 360.ru психолог, гипнокоуч, эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева.

«Это не гипноз в классическом смысле и не НЛП (нейролингвистическое программирование) как секретная технология. На самом деле работает классическая схема пяти процессов, которые временно выключают критическое мышление в мозге», — пояснила специалист.

В первую очередь преступник создает максимально стрессовую ситуацию с помощью таких фраз, как: «в отношении вас проводится проверка», «сейчас фиксируется подозрительная операция» и прочих. Так мозг человека переключается с аналитического мышления на выживание, миндалевидное тело, отвечающее за страхи и опасность, начинает активно работать, а ответственная за мышление и внимание префронтальная кора – отключается.

В таком состоянии человек уже только слышит голос, думая, что попал в ловушку – это состояние транса многие и принимают за гипноз. На второй план отходят все советы, опыт, критический фактор, объяснила Валуева. Пока человек находится в ступоре, преступник начинает активно грузить его информацией, вставляя в речь много непонятных слов, цифр, служебных терминов, постепенно подчиняя себе жертву. Для верности мошенники чаще всего выступают в роли авторитета, представляясь следователями, сотрудниками службы безопасности, ФСБ, Центробанка и прочих ведомств.

В то же время аферист старается не дать жертве время на размышление, не дают положить трубку ни на минуту. Чаще всего звучат такие фразы, как: «Мы фиксируем нестандартную активность», «Проводится проверка», «Возможна компрометация данных», «Операция была проведена с вашего устройства», «Данные совпадают с вашей учетной записью». Подобные фразы сразу должны насторожить, подчеркнула эксперт.

По словам Валуевой, даже у человека, который уже повелся на уловку мошенников, есть шанс вовремя спастись. Самое главное – выйти из трансового состояния, а для этого нужно положить трубку. Только потом к мозгу вернется способность критически мыслить и оценить ситуацию, заключила она.

