Мошенники начали рассылать россиянам «новогодние сюрпризы»

IT-эксперт Рыбников: мошенники используют новогоднюю суету для обмана россиян
Mariia Boiko/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно атаковать россиян, которые утратили бдительность на фоне предновогодней суеты. Они используют преимущественно не технические ухищрения, а обычные методы манипулирования эмоциями, в том числе рассылают якобы праздничные открытки и гифки, письма от «служб доставки» и сообщения о «новогодних сюрпризах», рассказал RT преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников.

«Ожидание открытки от коллеги, родственника или старого друга делает нас менее бдительными, — отметил специалист. — Современные техники стали очень изощренными. Речь уже не просто о файле «Новогодняя_открытка.exe». Сегодня вы можете получить ссылку в мессенджере или соцсети, ведущую на фишинговый сайт, стилизованный под интерактивное поздравление, или же вам пришлют красивую гифку, которая якобы «не грузится», с предложением обновить проигрыватель».

Сообщения от фальшивых служб доставки с подарками часто сопровождаются ссылками, вложениями с якобы накладными. Аферисты при этом выгодно играют на чувствах людей, которым хочется получить поздравление к празднику, отметил эксперт.

Рыбников призвал россиян при получении любых сообщений и писем в первую очередь проверять отправителя, а также стараться не открывать вложения, не нажимать на гифки. Также следует сразу изучить формат файла – безопасными считаются .jpg, .png, .gif, .mp4, .webm. Форматы .exe, .scr, .bat, .msi, .zip и .rar открывать ни в коем случае нельзя – внутри них могут быть вшиты вредоносные программы.

Нажимать на ссылки тоже нельзя – при малейших подозрениях лучше не переходить ни на какие сайты, а если это сделать все-таки нужно, то следует сначала внимательно изучить адресную строку, заключил специалист.

Ранее в МВД предупредили о мошеннических схемах «заработка» через маркетплейсы.

