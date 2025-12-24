СМИ стало известно о предложениях Украины по мирному плану

Киев не намерен отводить войска, но требует от России выйти из четырех областей. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

В плане, который обсуждает Украина и США, России предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей. Тем не менее, Киев не обсуждает с Вашингтоном положения о признании Крыма и Донбасса российскими, не говорится там и об обязательстве Украины не вступать в НАТО, но предполагается ее членство в ЕС.

Кроме этого, Украина и США обсуждают возможность Киева получить гарантии безопасности по примеру статьи 5 устава НАТО от альянса и стран Европы.

Что качается проведения выборов на территории Украины, то Киев к этому готов, но не указывает конкретные даты. При этом Киев готов закрепить за собой статус безъядерной державы и согласиться на предложенную США свободную экономическую зону в Донбассе только путем референдума.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией. Он отметил, что план состоит из 20 пунктов.

Ранее Зеленский заявил о появлении черновиков документов о завершении конфликта с Россией.