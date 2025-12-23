HR-эксперт рассказал, как не разрушить репутацию на корпоративе

Корпоративная вечеринка может кардинально изменить репутацию сотрудника в коллективе, поэтому в этот вечер крайне важно избегать роковых ошибок. Об этом радио Sputnik рассказал управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов.

Специалист посоветовал не пить много алкоголя во время корпоратива, чтобы не терять над собой контроль и избежать неловких шуток на следующий день.

«Откровенный наряд способен привлечь внимание, но совсем не обязательно положительное. Иначе все тут же забудут о вашем профессионализме, и вы уже рискуете стать героиней мемов среди сотрудников», — добавил Быханов.

Он отметил, что также важно избегать конфликтов с коллегами или официантами. Такие ситуации становятся неловкими для всех окружающих. Поэтому громкие споры и агрессия запомнятся коллегам на долгое время, навредив карьере участника ссоры.

Эксперт напомнил, что даже на корпоративе начальник остается руководителем, поэтому сотрудникам важно вести себя профессионально и соблюдать рамки, даже если возникает сильное желание «поговорить по душам».

Помимо этого, специалист напомнил, что не следует отказываться от участия в корпоративе. По его словам, нередко коллеги считают друг друга семьей на работе, поэтому отсутствие на вечеринке может быть негативно воспринято.

Эксперт по трудовому праву Ольга Петрова до этого говорила, что уволить работника, поведение которого во время корпоративного мероприятия перед Новым годом было аморальным, нельзя. Однако она подчеркнула, что работодатель может наказать подчиненного за невыполнение рабочих обязанностей после корпоратива.

