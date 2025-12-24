На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности хронического недосыпа для мозга

Врач Соков: хронический недосып может навредить мозгу
true
true
true
close
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Регулярный недосып может ухудшить работу мозга и препятствовать его восстановлению. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Он отметил, что глимфатическая система мозга, которая очищает мозг от продуктов обмена и токсинов, активнее всего функционирует именно во время сна. В случае хронического недосыпа может ухудшиться самочувствие и когнитивные функции.

«Последние исследования показывают, что и чрезмерное пересыпание, когда человек спит дольше нормы, тоже негативно влияет на качество жизни — так же, как и недостаток сна. Кроме того, неправильная работа глимфатической системы некоторыми авторами рассматривается как один из начальных этапов развития болезни Альцгеймера», — добавил Соков.

Врач посоветовал наладить регулярный здоровый сон, при котором глимфатическая система будет работать наиболее эффективно.

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что дефицит сна может быть причиной повышения аппетита и накопления лишнего веса. Он подчеркнул, что полноценный сон является основой для здоровья и нормального обмена веществ. В случае регулярного недосыпа в организме снижается уровень тестостерона, нарушается обмен веществ и повышается тяга к еде, особенно к сладкому и жирному. В этом случае тело начинает запасать энергию впрок, что приводит к набору веса.

Ранее Ольга Бузова дала совет, как справляться с недосыпом перед Новым годом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами