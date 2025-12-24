Врач предупредил об опасности хронического недосыпа для мозга

Регулярный недосып может ухудшить работу мозга и препятствовать его восстановлению. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-невролог отделения клиники лечения боли Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова (филиал) РУДН Петр Соков.

Он отметил, что глимфатическая система мозга, которая очищает мозг от продуктов обмена и токсинов, активнее всего функционирует именно во время сна. В случае хронического недосыпа может ухудшиться самочувствие и когнитивные функции.

«Последние исследования показывают, что и чрезмерное пересыпание, когда человек спит дольше нормы, тоже негативно влияет на качество жизни — так же, как и недостаток сна. Кроме того, неправильная работа глимфатической системы некоторыми авторами рассматривается как один из начальных этапов развития болезни Альцгеймера», — добавил Соков.

Врач посоветовал наладить регулярный здоровый сон, при котором глимфатическая система будет работать наиболее эффективно.

Врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев до этого говорил, что дефицит сна может быть причиной повышения аппетита и накопления лишнего веса. Он подчеркнул, что полноценный сон является основой для здоровья и нормального обмена веществ. В случае регулярного недосыпа в организме снижается уровень тестостерона, нарушается обмен веществ и повышается тяга к еде, особенно к сладкому и жирному. В этом случае тело начинает запасать энергию впрок, что приводит к набору веса.

Ранее Ольга Бузова дала совет, как справляться с недосыпом перед Новым годом.