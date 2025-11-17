Врач предупредил о влиянии недосыпа на набор веса

Дефицит сна может быть причиной повышения аппетита и накопления лишнего веса. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Он подчеркнул, что полноценный сон является основой для здоровья и нормального обмена веществ. В случае регулярного недосыпа в организме снижается уровень тестостерона, нарушается обмен веществ и повышается тяга к еде, особенно к сладкому и жирному. В этом случае тело начинает запасать энергию впрок, что приводит к набору веса.

«Когда человек систематически не высыпается, организм работает на пределе. Повышается раздражительность, ухудшается концентрация, растет аппетит. Это приводит к перееданию и, как следствие, к увеличению массы тела. Недосып сбивает всю систему, и тело начинает буквально копить жир для выживания», — отметил Калинчев.

Чтобы восстановить режим, врач посоветовал приучить себя вставать в одно и то же время, даже в выходные.

Медсестра из США Джордан Брусс до этого предупредила, что привычка откладывать утренний подъем и многократно нажимать на кнопку «повтор» на будильнике может нанести вред здоровью и привести к появлению лишнего веса, поскольку это нарушает цикл быстрого сна. В результате человек сталкивается с инерцией сна — состоянием сонливости, усталости и перепадов настроения. Каждый новый сигнал сопровождается выбросом кортизола, основного гормона стресса, который запускает реакцию «бей или беги».

