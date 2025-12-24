Названы лучшие книги 2025 года

Писатели, лидеры книжной индустрии, издатели и критики назвали 100 лучших книг, которые были изданы в России в период с ноября 2024-го по ноябрь 2025 года. Рейтинг составил kp.ru.

Эксперты выбрали по три произведения по разным направлениям. В топ-100 попали биографии, художественная литература, нон-фикшн, а также документальные и детские книги.

Согласно рейтингу, одними из лучших художественных произведений стали «Москва майская» Лимонова Эдуарда, «Сто способов сбежать» Лейк Ирины, «Тума» Прилепина Захара и другие. Среди детских книг жюри выделили «Дракончика Пыхалку» Емца Дмитрия, «Зверские истории» Старобинец Анны и еще 18 произведений.

Одними из лучших документальных книг стали «Фишер. По следу зверя» Рогозы Александра, «Безлюдное место» Сулим Саши и «Генералы Империи / Рассказы из русской истории» Мединского Владимира. Среди произведений жанра нон-фикшн были выделены «Главная русская книга» Курицына Вячеслава, «Интеллектуалы Древней Руси» Данилевского Игоря и другие. А лучшими биографиями были названы «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» Данилкина Льва, «Леонид Андреев: Герцог Лоренцо» Басинского Павла и еще 12 книг.

До этого в пресс-службе Яндекс Книги «Газете.Ru» сообщили, что книга Анджея Сапковского «Перекресток воронов» попала в список самых увлекающих произведений 2025 года.

