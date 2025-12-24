В доме престарелых в Пенсильвании произошел взрыв с последующим возгоранием

CBS News: около 20 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Бристоле

Взрыв с последующим возгоранием произошел в доме престарелых в Бристоле, расположенном в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальных лиц.

По данным журналистов, трагедия произошла днем 23 декабря. В результате пожара пострадали около 20 человек, еще двоих спасти не удалось.

«Раненые были доставлены в пять местных больниц», — говорится в материале.

Как рассказал начальник пожарной охраны Бристоля Кевин Дипполито, предположительно, взрыв и пожар произошли из-за утечки газа. Часть здания обрушилась.

«В средней школе Трумэна в Левиттауне была организована площадка для воссоединения семей», — отметили журналисты.

23 декабря в коммуне Маньи-ле-Амо французского столичного региона Иль-де-Франс произошел взрыв в павильоне. Журналисты BFMTV со ссылкой на местные власти сообщили, что женщина и трое несовершеннолетних получили серьезные травмы. Их спасли пожарные, после чего пострадавшим была оказана медицинская помощь. Кроме того, после взрыва в здании начался пожар, и пострадали еще пять взрослых и два ребенка.

Всего к ликвидации возгорания привлекли 70 сотрудников экстренных служб. На фоне случившегося в городе отключили газоснабжение, а в расположенных рядом с местом происшествия домах — электроснабжение.

Ранее в ЯНАО в результате пожара в жилом доме пострадали шесть человек.