В французской коммуне взорвался жилой дом

BFMTV: трое детей и женщина серьезно пострадали при взрыве дома во Франции

Женщина и трое детей получили серьезные травмы в результате взрыва павильона в коммуне Маньи-ле-Амо французского столичного региона Иль-де-Франс. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на местные власти.

В публикации отмечается, что 39-летняя женщина и трое ее детей были спасены пожарными, пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Также в результате взрыва произошел пожар, пострадали еще пять взрослых и два ребенка.

Местные власти организовали центр для приема пострадавших в результате инцидента и отделение неотложной медико-психологической помощи.

На место происшествия направили около 70 пожарных, был установлен периметр безопасности. В городе отключили газоснабжение, а в ближайших дома к месту взрыва выключили электроснабжение.

22 декабря во Франции не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на заводе изделий из силикона компании Elkem Silicones. Инцидент произошел на предприятии, расположенном в коммуне Сен-Фонс в департаменте Рона на востоке страны.

Ранее во Франции персонал телерадиокомпании эвакуировали из-за угрозы взрыва.