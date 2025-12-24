Юрист рассказала, когда сотрудников могут привлечь к работе в праздники

Закон запрещает принудительно привлекать сотрудников к работе в праздничные дни. Однако с их согласия сделать это возможно, если при этом будут соблюдены определенные условия. Об этом радио Sputnik рассказала юрист по трудовому праву Валентина Яковлева.

Специалист объяснила, что согласие сотрудника на работу в праздничные дни не требуется лишь в некоторых случаях, являющихся исключениями.

«Они касаются вопросов, связанных с предотвращением катастрофы, стихийных бедствий, для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного положения», — подчеркнула она.

При этом, по словам юриста, работа в праздничные выходные должна быть вознаграждена дополнительной компенсацией в виде единоразовой выплаты, оплатой труда в двойном размере или предоставлением другого дня для отдыха.

До этого исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка» показало, что в период новогодних каникул большинство россиян планирует встречаться с родными и друзьями – об этом рассказали 63% респондентов. А смотреть фильмы и читать книги в домашней обстановке хотят 38% опрошенных.

