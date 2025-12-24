На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Псковской области действуют ограничения мобильного интернета

Губернатор Ведерников: ограничения в работе интернета пока сохраняются
true
true
true
close
SGM/Shutterstock/FOTODOM

В Псковской области сохраняются ограничения работы мобильного интернета на фоне отмены беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В Псковской области отменен режим беспилотной опасности... Ограничения в работе интернета пока сохраняются! Прошу отнестись с пониманием — это решение всегда вынужденное и необходимое, это вопрос нашей с вами безопасности», – написал он.

В ночь на среду, 24 декабря, глава региона сообщал об объявлении беспилотной опасности и возможном снижении качества связи.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения МВО в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины.

Ранее киберэксперты объяснили смысл создания единой базы мобильных устройств россиян.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами