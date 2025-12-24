В Псковской области действуют ограничения мобильного интернета

В Псковской области сохраняются ограничения работы мобильного интернета на фоне отмены беспилотной опасности. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«В Псковской области отменен режим беспилотной опасности... Ограничения в работе интернета пока сохраняются! Прошу отнестись с пониманием — это решение всегда вынужденное и необходимое, это вопрос нашей с вами безопасности», – написал он.

В ночь на среду, 24 декабря, глава региона сообщал об объявлении беспилотной опасности и возможном снижении качества связи.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения МВО в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что мобильный интернет в Крыму «будет недоступен на неопределенный период времени» из-за атак беспилотников со стороны Украины.

