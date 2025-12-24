Прокуратура расследует дело о гибели полицейских при взрыве в Москве

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела о гибели полицейских

Столичная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела о гибели двух полицейских в результате взрыва на Елецкой улице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы», — говорится в сообщении.

В ночь на 24 декабря в Москве в районе Орехово-Борисово Южное произошел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало на парковке у жилого дома вблизи здания ОМВД. В результате инцидента двое сотрудников дорожно-патрульной службы получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Этот взрыв стал вторым подобным инцидентом в этом районе за последние трое суток.

Утром 22 декабря на соседней улице Ясеневой был подорван автомобиль Kia Sorento, в котором находился начальник Управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Взрыв произошел во дворе дома №12, когда офицер садился в машину. От полученных ранений он скончался. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

