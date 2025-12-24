На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Общественной палате рассказали, чем грозит принуждение к работе в Новый год

ОП РФ: принуждение к работе в Новый год грозит компаниям штрафами
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал ТАСС, что компании могут получить штраф в размере 70 тысяч рублей за привлечение сотрудников к работе без их письменного согласия в новогодние праздники.

«За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать: организацию — от 30 до 50 тыс. рублей; ИП или должностное лицо организации — от 1 до 5 тыс. рублей», — отметил эксперт.

По словам Машарова, за повторное нарушение организация может получить штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а должностное лицо, к примеру, руководителя, могут дисквалифицировать на 1–3 года. Кроме того, работодатель не может привлечь сотрудника к ответственности за не выход на работу в выходной день, это не является дисциплинарным нарушением.

Накануне академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что новогодние каникулы в России слишком продолжительные, и людям нечем себя занять в эти дни.

По его словам, даже в Москве с ее праздничными мероприятиями трудно найти занятие на все каникулы, а в регионах ситуация еще сложнее. Онищенко призвал россиян заранее планировать досуг и вспомнил, что в СССР праздники были значительно короче.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.

Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
