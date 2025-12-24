Мэрию Норильска обвинили в нецелевых тратах 1,8 млрд рублей

Уголовное дело возбуждено в Красноярском крае по факту нецелевого использования бюджетных средств в размере 1,8 млрд рублей, выделенных городу Норильску на ликвидацию свалок в Арктике. Об этом сообщила прокуратура края в Telegram-канале.

В бюджет Норильска в 2023 году поступило 909 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду, а в 2024 году еще 1,285 млрд. руб. Эти средства должны были пойти на ликвидацию свалок и объектов накопленного вреда в Арктике.

Прокуратура выяснила, что администрация потратила 1,8 млрд руб. из этих средств, но на другие цели. Чиновники организовали перераспределение этих средств, умолчав об их целевом характере перед горсоветом, создав видимость эффективного исполнения бюджета.

Прокуратура квалифицировала эти действия как злоупотребление полномочиями. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о нецелевом расходовании бюджетных средств (п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ). Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.

