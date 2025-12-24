Россиян предупредили об ответственности за неправильный запуск салютов

Эксперт Бойко: запуск салютов в городе разрешен только на специальных площадках

Запуск новогодних салютов с нарушением требований пожарной безопасности может повлечь как крупные штрафы, так и уголовную ответственность. Об этом в беседе с «Известиям» предупредил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Специалист подчеркнул, что запускать салюты в городе можно только на специально отведенных и одобренных местными властями площадках. Как правило, такие территории находятся на окраинах и вдали от жилых домой, социальных объектов, лесов и линий электропередач.

Использовать фейерверки запрещено в помещениях, во дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках, в парках, на улицах, площадях, а также на крышах и балконах.

По словам Бойко, за нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

«Штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. 400 тыс. рублей», — сказал специалист.

Помимо этого, он предупредил, что если в результате запуска фейерверка был причинен вред здоровью или повреждено имущество, то нарушителю грозит уголовная ответственность и гражданский иск о возмещении ущерба.

Врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что фейерверки и петарды могут выступать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. По его словам, если это невозможно, стоит отвести питомца в тихое помещение.

