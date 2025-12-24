На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об ответственности за неправильный запуск салютов

Эксперт Бойко: запуск салютов в городе разрешен только на специальных площадках
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Запуск новогодних салютов с нарушением требований пожарной безопасности может повлечь как крупные штрафы, так и уголовную ответственность. Об этом в беседе с «Известиям» предупредил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Специалист подчеркнул, что запускать салюты в городе можно только на специально отведенных и одобренных местными властями площадках. Как правило, такие территории находятся на окраинах и вдали от жилых домой, социальных объектов, лесов и линий электропередач.

Использовать фейерверки запрещено в помещениях, во дворах жилых домов, на детских и спортивных площадках, в парках, на улицах, площадях, а также на крышах и балконах.

По словам Бойко, за нарушение требований пожарной безопасности грозит административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

«Штраф для граждан составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. 400 тыс. рублей», — сказал специалист.

Помимо этого, он предупредил, что если в результате запуска фейерверка был причинен вред здоровью или повреждено имущество, то нарушителю грозит уголовная ответственность и гражданский иск о возмещении ущерба.

Врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев до этого говорил, что фейерверки и петарды могут выступать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. По его словам, если это невозможно, стоит отвести питомца в тихое помещение.

Ранее автовладельцам раскрыли план действий на случай повреждения машины фейерверком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами