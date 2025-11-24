Ветврач объяснил, как защитить питомца от стресса из-за фейерверков

Фейерверки и петарды могут выступать источником стресса для домашних животных, поэтому владельцам важно минимизировать их контакт с раздражителями. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, если это невозможно, стоит отвести питомца в тихое помещение. После консультации с ветеринаром допустим прием седативных препаратов, добавил эксперт.

«Если собака боится, лучше не подвергать ее стрессу и не выводить на улицу во время салютов. Если же она пугается даже дома, стоит подобрать для нее спокойное место, где меньше слышны хлопки — например, закрытую комнату или ванную. В некоторых случаях можно прибегнуть к мягким седативным препаратам, но их необходимо подбирать вместе с врачом», — отметил Дмитриев.

Он также призвал заранее проверить здоровье животного и подготовиться к праздникам — создать для животного спокойную атмосферу, ограничить яркий свет и громкие звуки.

17 ноября сообщалось, что в России перед новогодними праздниками вновь предложили запретить продажу и фейерверков. Журналист, блогер Павел Кухаркин подчеркнул, что это логичное решение, так как такие мероприятия – это напрасная трата бюджетных средств.

Ранее россиян предупредили о штрафах из-за запуска фейерверка.