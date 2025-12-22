На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автовладельцам раскрыли план действий на случай повреждения машины фейерверком

Автоэксперт Ладушкин: если авто повредили фейерверком, ГИБДД не поможет
Александр Кряжев/РИА Новости

Если припаркованный во дворе автомобиль повредили фейерверком, то обращение в ГИБДД ничем не поможет владельцу. В первую очередь следует обратиться в полицию, заявил RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

Если машина была в момент повреждения не в пути, а стояла припаркованная во дворе, то обращаться нужно в районный отдел внутренних дел. Сотрудники ГИБДД будут бессильны в силу того, что в данном случае речь идет не о ДТП, пояснил специалист.

«Вторым шагом будет калькуляция повреждений. Лучшим решением будет обратиться к экспертам, которые составят заключение с подробным описанием каждого повреждения и смогут уточнить, какие повреждения на машине возникли именно из-за фейерверка», — посоветовал автоэксперт.

Он также призвал запросить записи с камер видеонаблюдения, которые, как правило, есть у ближайших стоянок, заправок и магазинов. Кроме того, необходимо сообщить об инциденте в домовой чат – возможно, это поможет обнаружить виновника, которого кто-то успел заметить.

Ладушкин призвал не медлить с принятием мер, предупредив, что записи с камер видеонаблюдения хранятся только несколько дней – важно успеть их скопировать до удаления.

При обнаружении виновника инцидента можно попытаться уладить дело в досудебном порядке. Для этого направляется официальная досудебная претензия с требованием возмещения затрат на ремонт, пояснил эксперт. В будущем, если договориться не получится, этот документ поможет отстоять правду в суде, заключил он.

До этого адвокат Народного фронта Юрий Иванов предупредил, что нарушение правил использования пиротехники влечет за собой административные штрафы. Так, за факт использования фейерверков с нарушениями грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если возник пожар или причинен легкий вред здоровью человека, штраф составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее россиян призвали отказаться от салютов и фейерверков до конца СВО.

