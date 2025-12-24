На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы главные причины появления преждевременной седины

Врач Скорогудаева: дефицит меди может вызвать преждевременную седину
true
true
true
close
Shutterstock

Преждевременная седина чаще всего появляется из-за наследственности, однако, на это могут влиять и другие факторы, включая недостаток микроэлементов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, генетическая предрасположенность в этом процессе играет решающую роль и не поддается коррекции. При этом такие люди реже страдают от облысения, отметила эксперт. Еще один фактор, который влияет на наличие седины, — дефицит меди.

«В таких случаях применение препаратов может немного замедлить процесс, но не остановить его полностью, если есть генетическая склонность. Кроме того, избыточный прием цинка способен нарушать усвоение меди, что приводит к ее дефициту и, как следствие, ускоряет поседение. Поэтому любые микроэлементы важно принимать под контролем врача», — подчеркнула Скорогудаева.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что продукты, богатые цинком, железом и витамином D, помогут избежать преждевременной седины. По ее словам, на цвет волос влияет пигмент меланин. Его выработка зависит от железа, например, из бобовых, а также меди. Последняя находится в составе разных семян, в том числе тыквы и подсолнечника.

Ранее китаянка заявила, что победила седину благодаря инновационным инъекциям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами