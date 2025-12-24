Названы главные причины появления преждевременной седины

Преждевременная седина чаще всего появляется из-за наследственности, однако, на это могут влиять и другие факторы, включая недостаток микроэлементов. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, генетическая предрасположенность в этом процессе играет решающую роль и не поддается коррекции. При этом такие люди реже страдают от облысения, отметила эксперт. Еще один фактор, который влияет на наличие седины, — дефицит меди.

«В таких случаях применение препаратов может немного замедлить процесс, но не остановить его полностью, если есть генетическая склонность. Кроме того, избыточный прием цинка способен нарушать усвоение меди, что приводит к ее дефициту и, как следствие, ускоряет поседение. Поэтому любые микроэлементы важно принимать под контролем врача», — подчеркнула Скорогудаева.

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева до этого говорила, что продукты, богатые цинком, железом и витамином D, помогут избежать преждевременной седины. По ее словам, на цвет волос влияет пигмент меланин. Его выработка зависит от железа, например, из бобовых, а также меди. Последняя находится в составе разных семян, в том числе тыквы и подсолнечника.

Ранее китаянка заявила, что победила седину благодаря инновационным инъекциям.