В российском регионе произошла серия взрывов

SHOT: в Тульской области произошло около 10 взрывов за ночь
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Тульской области произошло около 10 взрывов в ночь на 24 декабря. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел в Ефремовском районе. Местные жители рассказали, что слышали взрывы, начиная с 03:00 по московскому времени.

По словам очевидцев, в небе были видны яркие вспышки, а затем на улице одного из городов произошел пожар. Канал отмечает, что в регионе работала система противовоздушной обороны.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ночь на 24 декабря силы ПВО уничтожили над российскими регионами 172 украинских беспилотника, из них один — в Тульской области. Больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 110.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Сергей Собянин сообщил о летевшем в сторону Москвы беспилотнике.

