Врач назвал неожиданные провокаторы аллергии в новогодние праздники

В новогодние праздники люди рискуют столкнуться с аллергической реакцией, в том числе из-за переедания продуктов, раздражающих слизистую желудочно-кишечного тракта. Об этом «Москве 24» рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Наиболее опасны в этом смысле сочетания шоколада, орехов, цитрусовых, алкоголя, копченостей и различных красителей, которые сейчас добавляют во многие продукты, чтобы они красиво выглядели», — сказал эксперт.

По его словам, аллергия может появиться и из-за живой ели, поскольку человеческий организм реагирует на содержащиеся в ней фитонциды, которые начинают активно выделяться при попадании с улицы в тепло. Опасность представляют и искусственные варианты, из-за которых в воздухе оказываются частички каких-либо химикатов и клея. Кроме того, реакция может появиться из-за искусственного снега, распыляющегося из баллончиков.

Болибок добавил, что в этих случаях аллергия обычно проявляется чиханием, заложенностью носа, слезоточивостью.

