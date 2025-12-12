На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главный аргумент за покупку натуральной елки

Эколог Рыбальченко: покупка натуральной елки не нанесет вреда природе
Илья Наймушин/РИА Новости

Утверждение о том, что отказ от покупки натуральной елки сбережет природу — миф. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил эколог Илья Рыбальченко.

«Ведь когда мы покупаем курицу на поддоне, мы понимаем, что она не из природы, а из питомника, выращена специально для нас. То же самое и с елками. Натуральные елки из питомников, они специально растились, чтобы нас радовать. Нет ничего обидного для природы в том, что вы их покупаете», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что выделяемые натуральным деревом фитонциды и другие полезные вещества укрепляют иммунитет в сезон простуд. Кроме того, по его словам, запах хвои улучшает настроение, поскольку зимой люди испытывают дефицит общения с природой.

При покупке искусственной елки специалист советует отдавать предпочтение искусственным деревьям, в составе которых отсутствует ПВХ.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать лучшую елку на Новый год.

