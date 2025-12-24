На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Институт Русистики назвал самую популярную букву в русском языке

Институт Русистики назвал букву «А» самой популярной в русском алфавите
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Буква «А» стала самой популярной в русском языке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.

«По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите — «А». И если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке «А», — говорится в сообщении.

В русском языке существует такое явление как редукция, когда слово «хорошо» слышится как «харашо», отметили в Институте Русистики.

Некоторые эксперты говорят о популярности буквы «О», но, подчеркнули в Институте, в речи она также превращается в звук «А».

В июне президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов.

По его словам, иностранные заимствования в русском языке не только не обогащают речь, но напротив, «засоряют и коверкают русский язык».

Ранее россияне назвали самые раздражающие фразы в рабочей переписке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами