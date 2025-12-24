Институт Русистики назвал самую популярную букву в русском языке

Буква «А» стала самой популярной в русском языке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Институт Русистики.

«По мнению русистов, лидирует первая буква в алфавите — «А». И если говорить о звучащей речи, то корректнее говорить не о букве, а о звуке «А», — говорится в сообщении.

В русском языке существует такое явление как редукция, когда слово «хорошо» слышится как «харашо», отметили в Институте Русистики.

Некоторые эксперты говорят о популярности буквы «О», но, подчеркнули в Институте, в речи она также превращается в звук «А».

В июне президент Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ заявил, что в общественном пространстве России необходимо использовать кириллицу, а не «кашу из латиницы» и других символов.

По его словам, иностранные заимствования в русском языке не только не обогащают речь, но напротив, «засоряют и коверкают русский язык».

Ранее россияне назвали самые раздражающие фразы в рабочей переписке.