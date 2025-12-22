Москвичам рассказали, стоит ли ждать зимней погоды в декабре

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Ридусом» рассказал о погоде в Москве и Московской области в конце текущего месяца. По его словам, 22 декабря в столичный регион начнут возвращаться холода. Во второй половине дня температура примет отрицательные значения.

«Предстоящей ночью похолодает до –7...–10 °С. В отдельных районах на севере Московской области будет до –12 °С. Готовимся к сильной гололедице во второй половине дня и усилению ветра до 5-10 метров в секунду», — рассказал Ильин.

При этом, по его словам, уже в среду, 24 декабря, в Москву и Подмосковье начнут поступать более теплые воздушные массы. В четверг и пятницу придет последнее в этом году потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Температура приблизится к отметке 0 °С.

27-28 декабря в регион снова придет похолодание, морозы приблизятся к отметке в –10 °С, добавил эксперт.

До этого доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег и температура до −5 °C. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода, при этом возможен небольшой снег.

Ранее москвичам спрогнозировали «невероятные» погодные чудеса.