На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, стоит ли ждать зимней погоды в декабре

Синоптик Ильин: похолодание в Москве ожидается в конце декабря
true
true
true
close
mos.ru

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с «Ридусом» рассказал о погоде в Москве и Московской области в конце текущего месяца. По его словам, 22 декабря в столичный регион начнут возвращаться холода. Во второй половине дня температура примет отрицательные значения.

«Предстоящей ночью похолодает до –7...–10 °С. В отдельных районах на севере Московской области будет до –12 °С. Готовимся к сильной гололедице во второй половине дня и усилению ветра до 5-10 метров в секунду», — рассказал Ильин.

При этом, по его словам, уже в среду, 24 декабря, в Москву и Подмосковье начнут поступать более теплые воздушные массы. В четверг и пятницу придет последнее в этом году потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Температура приблизится к отметке 0 °С.

27-28 декабря в регион снова придет похолодание, морозы приблизятся к отметке в –10 °С, добавил эксперт.

До этого доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье прогнозируется снег и температура до −5 °C. Он отметил, что предварительные синоптические модели указывают на температуру немного выше средней для этого периода, при этом возможен небольшой снег.

Ранее москвичам спрогнозировали «невероятные» погодные чудеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами