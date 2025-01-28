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На пляжах Финляндии нашли неизвестное белое вещество

MTV Uutiset: на пляжи Финляндии выбросило неизвестное белое вещество
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На пляжи Финляндии выбросило неизвестное белое вещество, напоминающее град. Об этом пишет портал MTV Uutiset.

«Происхождение вещества до сих пор окутано тайной. По оценкам, оно не представляет непосредственной опасности для человека», — говорится в публикации.

Вещество заметили на пляже у города Ханко, расположенного на побережье Балтийского моря. Затем его нашли в новом районе в направлении Туллиниеми. Местным жителям рекомендовали воздержаться от посещения пляжей, где нашли «градины».

Сейчас вещество изучают эксперты. Они не исключают, что гранулы могут оказаться парафином. Лабораторные результаты будут готовы позже.

22 января британская газета The Guardian писала, что в неопознанных шарах, найденных на пляжах Сиднея в Австралии, нашли кишечную палочку. Сотрудники управления по охране окружающей среды Нового Южного Уэльса также выявили в этих шарах жирные кислоты, углеводороды и фрагменты пемзы. По данным издания, состав шаров похож на «жирберги» — застывшую в канализации массу из жира.

Ранее пляжи в Испании стали коричневыми из-за огромного количества водорослей.

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