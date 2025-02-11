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Концерт Брайана Адамса в Австралии сорвал жирберг из канализации

В Австралии концерт певца Брайана Адамса отменили из-за жира в канализации
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Mark Mainz/AP Images for Fox

В городе Петре на юго-западе Австралии концерт канадского рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией, пишет The Guardian.

Как отмечается, выступление исполнителя должно было состояться на площадке RAC Arena вечером 9 февраля. Однако в этом районе возник крупный засор из-за жирберга (застывшая в канализации масса из тряпок, других твердых материалов и кулинарного жира). По этой причине выход на расположенную там концертную площадку был признан властями небезопасным.

Согласно материалу, посетители до последнего ждали выступления. Многие из них выразили в соцсетях недовольство, несмотря на то, что деньги за билеты им пообещали вернуть. По словам поклонников музыканта, они много часов простояли в очереди на площадку, а истинную причину отмены концерта им сообщили только через несколько часов после того, как шоу должно было начаться.

Прошлым летом в Казани отменили концерт группы «Полматери» из-за информации, которая могла причинить вред здоровью детей или их развитию. Роспотребнадзор зарегистрировал факты нарушения прав детей на информационную безопасность при организации и проведении зрелищных мероприятий. В результате организатору выступления группы в Казани направили письменные рекомендации о соблюдении законов, и концерт отменили.

Ранее полиции пришлось усмирять подростков, взбунтовавшихся после отмены концерта в Сочи.

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