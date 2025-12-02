В Курганской области мужчина провалился под лед, спасая телефон

В Шадринске спасли мужчину, который рискнул жизнью ради упавшего на лед телефона

В Курганской области мужчина едва не утонул, спасая телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Несчастный случай произошел с жителем Шадринска. Мужчина стоял на мосту через реку Исеть и случайно выронил из рук телефон. Гаджет упал на лед, и владелец решил его достать своими силами, однако провалился и самостоятельно выбраться не смог.

Очевидцы вызвали спасателей, которые с помощью веревок и щита вытащили мужчину из ледяной воды и передали медикам.

До этого отец с шестимесячным сыном, находившимся в коляске, провалились под лед на рыбалке. Инцидент произошел на водоеме вблизи села Катаево в Увельском районе Челябинской области. На помощь пострадавшим пришли очевидцы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, в отношении его родителя составили административный протокол.

Ранее прогулка по льду для девятилетнего школьника едва не закончилась трагедией.