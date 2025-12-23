В Сочи завели дело после убийства подростком своей матери

СК: в Сочи возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на малолетнего

В Сочи следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на малолетнего. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка», — сказано в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером накануне фигурант нанес множественные удары кухонным ножом матери, от которых она скончалась на месте.

Затем юноша позвал домой младшего брата, который гулял на улице, и когда тот пришел, нанес ему несколько ударов ножом в область живота. Ребенок смог выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей. Тело фигуранта нашли на месте происшествия, причина его смерти устанавливается.

Место трагедии уже осмотрел сотрудник ведомства. Выполняются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств, заключили в СУ СК по Краснодарскому краю.

26 ноября похожее происшествие произошло в одной из квартир в Петербурге. 13-летняя девочка набросилась на мать, ударив ее ножом в область шеи, а после подожгла квартиру. Женщина не выжила. Изначально, девочка говорила, что в квартиру пробрался незнакомец, который учинил расправу над матерью и совершил поджог. Однако в ходе допроса несовершеннолетняя созналась, что сделала все сама.

