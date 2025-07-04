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В Дагестане на мужчину, который помогал соседям на стройке, упала стрела «Камаза»

На жителя Дагестана, который помогал соседям строить кухню, упал кран
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Telegram-канал «Mash Gor»

В Магарамкентском районе Дагестана автомобильный кран сорвался и упал на мужчину. Об этом сообщает Mash Gor.

Несчастный случай произошел в селе Азадоглы. По данным Telegram-канала, потерпевшему было 49 лет. В день инцидента он находился на участке соседей, которым помогал строить кухню.

Мужчина занимался разгрузкой стройматериалов, когда стрела «КамАЗа сорвалась и рухнула прямо на пострадавшего. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.

В конце июня житель Костромской области получил удар током на рыбалке. Инцидент произошел на берегу реки в поселке Шувалово. 35-летний мужчина рыбачил и случайно задел удочкой провода под напряжением. Рыбак получил сильнейший удар током, спасти его не удалось. СК начал проверку по факту произошедшего.

Ранее беременная россиянка попала в больницу после взрыва блендера в руках.

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