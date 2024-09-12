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Недовольный клиент устроил дебош и угрожал сотруднице банка в Петербурге авторучкой

В Петербурге недовольный клиент угрожал сотруднице банка опасной авторучкой

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Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В Петербурге мужчина устроил дебош в банке из-за недовольства работой финансовой организации и угрожал сотруднице опасной авторучкой. Об этом сообщает региональная вневедомственная охрана.

По информации издания, инцидент произошел 11 сентября в Адмиралтейском районе. Недовольный списаниями средств со счетов 24-летний клиент устроил скандал в отделении банка на Московском проспекте. Мужчина сначала ударил кулаком по компьютеру, а затем выхватил авторучку, в которой оказалось спрятано лезвие, и начал ею размахивать. Кроме того, злоумышленник угрожал сотруднице физическим устранением, и персонал воспользовался тревожной кнопкой.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира. У него изъяли нож-авторучку. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянин пришел в здание полиции с гранатой.

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