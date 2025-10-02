На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина устроила дебош в ресторане, потому что ее заставили платить за соус

NYP: американка устроила дебош в ресторане из-за платы за соус в $1
true
true
true
close
Police Department

В США женщина устроила дебош в ресторане, потому что ее заставили платить за соус, пишет New York Post.

В Луисвилле 20-летняя Брианна Хейнс была арестована после инцидента в ресторане сети Little Caesars. Женщина устроила дебош после того, как сотрудники сообщили, что за дополнительный соус к заказу нужно будет заплатить $1 .

По данным полиции, Хейнс, услышав о доплате, пришла в ярость: она сбросила товары с прилавка, опрокинула дорогостоящую кассовую систему и компьютерную стойку. Ущерб заведению оценили примерно в $1000.

Несмотря на инцидент, задержать женщину сразу не удалось. Ее арестовали только спустя несколько месяцев, когда она оказалась замешана в другом происшествии: по версии следствия, Хейнс бросила кирпич в автомобиль, принадлежащий отцу ее ребенка.

В итоге против нее выдвинули обвинения в преступном хулиганстве и нападении. По информации из судебных протоколов, Хейнс уже предстала перед судьей и должна вновь явиться в суд на этой неделе.

Представители Little Caesars отказались комментировать дело, однако подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов для них является приоритетом.

Ранее мужчина поджег кафе из-за отсутствия майонеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами