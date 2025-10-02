NYP: американка устроила дебош в ресторане из-за платы за соус в $1

В США женщина устроила дебош в ресторане, потому что ее заставили платить за соус, пишет New York Post.

В Луисвилле 20-летняя Брианна Хейнс была арестована после инцидента в ресторане сети Little Caesars. Женщина устроила дебош после того, как сотрудники сообщили, что за дополнительный соус к заказу нужно будет заплатить $1 .

По данным полиции, Хейнс, услышав о доплате, пришла в ярость: она сбросила товары с прилавка, опрокинула дорогостоящую кассовую систему и компьютерную стойку. Ущерб заведению оценили примерно в $1000.

Несмотря на инцидент, задержать женщину сразу не удалось. Ее арестовали только спустя несколько месяцев, когда она оказалась замешана в другом происшествии: по версии следствия, Хейнс бросила кирпич в автомобиль, принадлежащий отцу ее ребенка.

В итоге против нее выдвинули обвинения в преступном хулиганстве и нападении. По информации из судебных протоколов, Хейнс уже предстала перед судьей и должна вновь явиться в суд на этой неделе.

Представители Little Caesars отказались комментировать дело, однако подчеркнули, что безопасность сотрудников и клиентов для них является приоритетом.

Ранее мужчина поджег кафе из-за отсутствия майонеза.