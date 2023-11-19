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Техноблог из Казахстана открестился от российского иноагента

Команда техноблога из Казахстана заявила, что не связана с иноагентом Никандровым

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Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Накануне блогер Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом), которого Минюст включил в реестр иноагентов на основании его собственного заявления, рассказал «Газете.Ru», что «живет своим делом» — у него есть «самый известный техноблог в Казахстане». После выхода публикации в адрес редакции обратились представители проекта StupidMadWorld (SMW), которые заявили, что Никандров является администратором их сообщества во «ВКонтакте», но за его действия и поступки команда SMW ответственности не несет.

«Хотели бы прояснить, что Марат Никандров не является ведущим YouTube-канала StupidMadWorld, автором или штатным членом команды. Марат действительно является администратором сообщества SMW в социальной сети VK, однако оно построено по принципу фанатского сообщества, где полномочиями редактора/администратора обладает большое количество людей, и редакция не несет ответственности за их действия и поступки. Мы глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией и просим не ассоциировать официальную и публичную позицию SMW с действиями отдельно взятых лиц, которые пытаются использовать бренд SMW», — говорится в заявлении команды.

В пятницу, 17 ноября, Минюст расширил список иноагентов на семь пунктов. В список попал и 19-летний Марат Никандров «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». В беседе с «Газетой.Ru» он признался, что окончил 9 классов, сейчас нигде не учится, а «живет своим делом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие из получивших статус иноагента пытались вмешаться в политику.

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