В Казани построят высокотехнолгичный центр трансплантации

Госэкспертиза одобрила проект строительства центра трансплантации в Казани
Shutterstock

Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре одобрило проект строительства центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии в Казани. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на сайт единого госреестра заключений.

Уточняется, что учреждение рассчитано на 253 койки и 809 рабочих мест. В нем разместятся собственное отделение лучевой диагностики и свои лаборатории. Всего в комплексе оборудуют 18 операционных, включая ангиографическую и роботизированную.

Издание отмечает, что в новом центре будет доступна не только трансплантация печени и почек, но и поджелудочной железы, кишечника, сердца и легких. Кроме того, будут проводиться высокотехнологичные вмешательства, в том числе в области урологии и гинекологии.

Российская система здравоохранения целенаправленно движется к независимости от внешних поставок и достижению технологического лидерства. «Газета.Ru» выяснила, какую роль при этом играет национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», каких достижений добилась отечественная медицина и какие задачи предстоит решить.

Ранее ученые создали препарат, способный восстанавливать повреждения ДНК.

