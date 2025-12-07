На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан препарат, способный восстанавливать повреждения ДНК

NewAtlas: создан первый препарат для восстановления ДНК и регенерации тканей
Shutterstock

Ученые создали препарат, который ускоряет восстановление тканей, усиливая удаление поврежденной ДНК. Результаты почти 20-летней работы исследовательской группы из медицинского центра Cedars-Sinai опубликованы в New Atlas.

На первом этапе авторы изучали особые клетки сердца, способные формировать новую ткань после повреждений. Было замечено, что такие клетки выделяют экзосомы — микроскопические пузырьки размером 30-150 нанометров, которые выбрасываются во внеклеточное пространство. Долгое время экзосомы считали «клеточным мусором», однако теперь известно, что они являются важным механизмом межклеточной связи и переносят ДНК, РНК и белки, задействованные в процессах регенерации.

Исследователи попытались определить, какие именно молекулы внутри экзосом обладают лечебным действием. В результате была выявлена ключевая РНК, которая в экспериментах на животных стимулировала восстановление тканей. На основе этой молекулы создали синтетическое вещество — препарат TY1.

TY1 действует как усилитель активности гена Trex1, который помогает иммунным клеткам перерабатывать поврежденную ДНК. Такой механизм ускоряет заживление тканей и снижает риск тяжелых осложнений, например, после сердечного приступа.

Исследования показывают, что повреждения ДНК играют центральную роль в развитии сердечной недостаточности от перегрузки давлением, дилатационной кардиомиопатии и возрастных проблем с сердцем. По словам ученых, чем меньше разрушений в миокарде, тем выше шансы на полноценное восстановление после инфаркта. TY1 стимулирует клеточную «команду ремонта» и усиливает способность организма чинить себя самостоятельно.

Следующим этапом станет проведение клинических испытаний препарата на людях. Если лекарство сработает так же эффективно, как в лабораторных условиях, это откроет дорогу новому классу терапии, способной смягчать последствия как внезапных событий (инфаркта, травмы), так и хронических болезней.

Ранее был открыт путь к функциональному излечению от ВИЧ.

