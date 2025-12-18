На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в какой посуде готовить новогодние блюда

Эксперт Пастушенко: холодец следует готовить в кастрюле из нержавеющей стали
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Вкус традиционных новогодних блюд зависит не только от рецепта, но и от посуды, в которой они приготовлены. Для того чтобы каждое угощение оставило только приятные впечатления, важно подобрать подходящую утварь. Об этом «Известиям» рассказала ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

Специалист рассказала, что холодец требует долгого и бережного кипения, поэтому следует избегать резких перепадов температур и обеспечить спокойное томление. Для этого нужно использовать кастрюлю из нержавеющей стали с толстым дном. Она способна равномерно держать тепло и обеспечить мягкое томление. При этом, по словам эксперта, посуда должна быть большой, чтобы продукты помещались в ней свободно.

«Кастрюля с тонким дном быстро перегревается, из-за чего бульон теряет прозрачность. Сильный огонь тоже портит блюдо: бурное кипение разрушает белки и дает характерный неприятный запах. А частое открывание крышки нарушает стабильный нагрев, выпускает аромат и заметно увеличивает время приготовления», — подчеркнула специалист.

Жаркое стоит готовить в толстостенной посуде, которая помогает добиться сочной структуры и румяной корочки. Также для этой цели можно использовать мультиварку, которая обжаривает продукты, а затем продолжает готовку в нужном режиме. Настройка времени и температуры помогает точно следовать рецепту и избавляет от необходимости постоянно контролировать процесс.

Пастушенко отметила, что тонкая посуда поджигает низ блюда и оставляет середину сырой. Кроме того, чрезмерно большое количество жидкости мешает образованию корочки, а частое перемешивание разрушает структуру мяса.

Для того чтобы выпечка получилась румяной эксперт посоветовала выбрать форму из металла с антипригарным покрытием. При этом силиконовая посуда обеспечивает легкое извлечение без масла или пергамента. Также не стоит использовать слишком тонкую форму, поскольку она быстро перегревается, и низ блюда начинает пригорать, в то время как верх остается недопеченным.

Помимо этого, не рекомендуется накрывать поверхность блюда фольгой на продолжительное время. В противном случае образующийся пар не дает корочке подрумяниться, и выпечка лишается нужной текстуры.

«Глинтвейн любит мягкое и постепенное нагревание, чтобы специи раскрывались полностью, а алкоголь не испарялся слишком быстро. Поэтому лучше выбирать нержавеющую сталь с плотным дном — она равномерно распределяет тепло и сохраняет нужный температурный режим. А вот алюминиевая посуда в сочетании с кислотами вина может добавлять металлический привкус», — подчеркнула специалист.

Врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина до этого говорила, что к традиционным новогодним угощениям, таким как оливье или крабовый салат, можно добавить альтернативные блюда, которые помогут заботиться о здоровье даже в праздничную ночь. По ее словам, винегрет и холодец полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе.

Ранее врач дала советы, как подготовить желудок к новогоднему застолью.

