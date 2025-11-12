На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вильнюс обвинил Минск в отказе выпускать литовские грузовики

Советник премьера Литвы Доброволскас: Белоруссия отказалась выпускать фуры
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

Белоруссия отказалась открывать коридор для проезда фур литовских компаний обратно в Литву. Об этом заявил советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас, передает ТАСС.

«На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора (так власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белоруссии фур — «Газета.Ru») не поступило», — сказал советник главы литовского кабмина.

Доброволскас добавил, что границы Литвы открыты для литовских компаний и перевозчиков из стран Европейского союза (ЕС).

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.

Ранее МИД Белоруссии анонсировал брифинг для дипломатов ЕС.

