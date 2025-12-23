В Госдуме оценили сообщения о нападении волков из России на оленей в Финляндии

Заявления о нашествии русских волков в Финляндии звучат как первоапрельская шутка, а возможное увеличение численности животных скорее связано с закрытием границы для туристов. Об этом ТАСС рассказала депутат от одного из округов Ленинградской области, первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.
По ее мнению, у животных происходит естественный миграционный процесс. Депутат добавила, что звери стали вольготнее себя чувствовать из-за того, что нет туристов и передвижения, а граница с Финляндией закрыта.
Она напомнила, что во время пандемии коронавируса, когда на улицах не было людей, лисы выходили в города.
Журова рассказала, что российские егеря четко ведут работу, особенно в отношении волков, а их популяция жестко отслеживается.
«Навряд ли мы специально разводим волков и отправляем их в Финляндию, как секретное оружие», — добавила парламентарий.
Накануне телекомпания CNN сообщила, что жители Финляндии обвинили российских волков в массовых нападениях северных оленей.
Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.