В Госдуме оценили сообщения о нападении волков из России на оленей в Финляндии

Журова: заявления о нашествии русских волков в Финляндии звучат как шутка
Shutterstock

Заявления о нашествии русских волков в Финляндии звучат как первоапрельская шутка, а возможное увеличение численности животных скорее связано с закрытием границы для туристов. Об этом ТАСС рассказала депутат от одного из округов Ленинградской области, первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Светлана Журова.

По ее мнению, у животных происходит естественный миграционный процесс. Депутат добавила, что звери стали вольготнее себя чувствовать из-за того, что нет туристов и передвижения, а граница с Финляндией закрыта.

Она напомнила, что во время пандемии коронавируса, когда на улицах не было людей, лисы выходили в города.

Журова рассказала, что российские егеря четко ведут работу, особенно в отношении волков, а их популяция жестко отслеживается.

«Навряд ли мы специально разводим волков и отправляем их в Финляндию, как секретное оружие», — добавила парламентарий.

Накануне телекомпания CNN сообщила, что жители Финляндии обвинили российских волков в массовых нападениях северных оленей.

Ранее Финляндия построила на границе с Россией 140 км забора.

