Главреда «Важных историй» лишили российского гражданства

Главный редактор интернет-издания «Важные истории» (признано в России СМИ-иноагентом) Роман Анин (признан в РФ иностранным агентом), осужденный ранее за фейки о Вооруженных силах РФ (ВС РФ), лишен российского гражданства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

»<...> на основании подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» прекращено гражданство Российской Федерации, приобретенное ранее, гражданину 1986 г. р.», — отметили в пресс-службе.

В правоохранительных органах в свою очередь рассказали агентству, что речь идет именно об Анине.

В июне 2024 года Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал журналиста по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. До этого МВД объявило в розыск одного нынешнего и одного бывшего сотрудника «Важных историй». Помимо Анина, по информации ТАСС, в розыск была объявлена бывшая журналистка Екатерина Фомина, которую суд также заочно арестовал за распространение ложной информации о российской армии.

Уточняется, что Анин родился в Молдавии, а российское гражданство получил лишь в 2006 году. До 2024 года он был зарегистрирован на территории Дзержинского района Ярославля.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания.

Ранее в Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о российской армии.