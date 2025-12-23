На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как искренне проводить уходящий год

Психолог Аванесян: необязательно считать свои достижения в уходящем году
Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

Провожая уходящий год, важно не только вспомнить свои достижения и результаты, но и прожитые эмоции — пролистать фото в телефоне, вспомнить разговор, который согрел в трудный день, или усвоенный урок. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала психолог, психотерапевт Ольга Аванесян.

Кроме того, по ее словам, не стоит противиться своим ощущениям, если внутри пусто и грустно.

«Возможно, этот год забрал слишком много сил или вы просто устали, или вам одиноко даже в кругу людей. Важно помнить: вы не обязаны соответствовать «праздничному настроению». Не заставляйте себя улыбаться через силу. Самый бережный шаг иногда — быть честным с собой и просто побыть с этим чувством», — подчеркнула Аванесян.

Психолог Анетта Орлова до этого говорила, что встретить Новый год в хорошем настроении помогает умение ценить то, что уже есть, и не ждать, что в следующем году все само собой изменится к лучшему.

Также она порекомендовала экономить силы перед новогодней ночью, отказавшись от приготовления 10 салатов в пользу отдыха и времени для того, чтобы прихорошиться.

Ранее россиянам объяснили, как прекратить ссоры с близкими перед Новым годом.

