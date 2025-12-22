«Объединение.РФ» и «Наследие» провели новогодние елки для детей участников СВО

Более тысячи детей участников СВО получили новогодние подарки в Челябинской области

Благотворительный фонд «Объединение.РФ» совместно с центром «Наследие» запустили серию новогодних мероприятий для детей из семей участников специальной военной операции в Челябинской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что проект направлен на социальную поддержку военнослужащих и создание праздничной атмосферы для младших школьников.

В декабре акции прошли в нескольких муниципалитетах региона. Так, 15 декабря более 100 детей из Верхнего Уфалея получили поздравления и подарки, а 17 декабря в сельском доме культуры «Краснооктябрьский» Аргаяшского района праздник посетили свыше 140 учеников 1–4 классов. Ранее аналогичное мероприятие состоялось в Карталах, где в центре культурного развития «Россия» собрались 130 детей.

Для участников были организованы театрализованные представления по мотивам сказки «Приключения Снегурочки и Деда Мороза», вручены сладкие подарки и проведена фотосессия со сказочными персонажами.

Всего в рамках проекта новогодние мероприятия посетили более 1 тыс. детей младшего школьного возраста из семей участников СВО.

Завершит серию праздников масштабное мероприятие 29 декабря на Большой сцене Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова. Для 500 детей из Калининского, Курчатовского, Тракторозаводского и Центрального районов Челябинска покажут спектакль «Пеппи Длинный Чулок».

Организаторы отмечают, что накопленный опыт позволяет рассматривать данный формат как устойчивую социальную практику, пригодную для масштабирования и интеграции в федеральные программы поддержки семей участников СВО.