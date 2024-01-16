Якутский историк заявил, что без переноса столицы Россию ждет катастрофа

Якутский историк, кандидат исторических наук Афанасий Николаев, предложивший президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны из Москвы в Иркутск, заявил «Газете.Ru», что власти ошибаются, отказываясь от этой инициативы. Он отметил, что идея переноса столицы реализуема, а отказ от нее может привести к «распаду страны».

«Они ошибаются. Опоздание может привести к распаду страны. Нельзя сейчас ускоренно развивать азиатские регионы России из Москвы и взаимодействовать со странами АТР, новым мировым центром. Москва в силу географии опаздывает принять решение. Это сейчас чревато катастрофой. Идея переноса реализуема. Речь идет не о переселении всей Москвы, а о переезде органов власти и крупного бизнеса за Урал. Показателен перенос столицы Казахстана в Астану в 90-е годы», — сказал он.

Николаев считает, что россияне живут в условиях «необъявленной войны Запада», поэтому перенос столицы – «веление времени».

«Перенос столицы за Урал — это веление времени, как перенос военных заводов за Урал в годы Великой Отечественной войны. Мы живем в условиях необъявленной войны Запада против России, как и в 1941-1945 годах. Поэтому России необходима всеобщая мобилизация народа в новом формате в условиях современной гибридной информационной войны. И воссоздание нового Евразийского союзного государства с населением в 250-300 миллионов человек», — заключил он.

11 января издание Sakhalife опубликовало письмо Николаева к Владимиру Путину, в котором он предложил перенести столицу из Москвы в Иркутск. По его мнению, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России, безопасность военно-политического руководства страны, ускорит социально-экономическое развитие государства за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза в новою мощную союзную евразийскую державу.

Он также отметил, что Иркутск был не только административным центром Сибири в период освоения русскими Сибири, Дальнего Востока, Русской Америки, но и одним из центров легендарной доисторической Тартарии.

16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал инициативу — в Кремле считают, что она «нереализуема».

Ранее Путин рассказал, что думает о переносе столицы России.