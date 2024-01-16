В Кремле прокомментировали инициативу историка о переносе столицы в Сибирь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал инициативу историка Николаева о переносе столицы в Иркутск.

На вопрос журналиста, видели ли в Кремле письмо якутского историка Афанасия Николаева, адресованное президенту Владимиру Путину, с предложением перенести столицу России в Сибирь, так как это будет безопаснее и удобнее, Песков отметил, что сам это письмо не читал.

«Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Не думаю, что эта инициатива реализуема», — поделился Песков.

До этого издание Sakhalife опубликовало открытое письмо якутского историка Николаева, в котором предлагает перенести столицу страны из Москвы.

По мнению ученого, столицу РФ нужно перенести в Иркутск. По его словам, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части Российской Федерации, безопасность военно-политического руководства страны, ускорит социально-экономическое развитие государства за счет приближения к Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Ранее Путин рассказал, что думает о переносе столицы России.