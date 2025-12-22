Названы самые популярные направления у россиян для новогодних путешествий

Москва, Санкт-Петербург и Суздаль стали самыми популярными направлениями для новогодних путешествий россиян. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру» и «СберАвто». Выяснилось, что 12% респондентов уже спланировали поездку, еще 15% находятся в процессе выбора, тогда как большинство опрошенных — 73% — не планируют путешествовать в праздничные дни.

Лидером по популярности стала Москва, которую выбрали 15% участников опроса. Санкт-Петербург занимает второе место с 13%, а Суздаль — третье с 9%. По 6% респондентов отправятся в Карелию, Ярославль и Нижний Новгород. Такие города, как Великий Устюг, Сочи, Казань, Сергиев Посад и Кострома, набрали по 4% голосов каждый, а в Екатеринбург планируют поехать 3% опрошенных. Еще по 2% выбрали Владивосток, Мурманск, Калининград, Шерегеш, Тулу, Хабаровск, Байкал и Красноярск.

При выборе направления россияне ориентируются на несколько ключевых факторов. Для 34% решающими стали соответствие поездки бюджету, комфортный зимний климат и наличие в городе родственников или друзей. Удобство дороги оказалось важным для 32% опрошенных.

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip до этого выяснил, что Япония стремительно набирает популярность у россиян. По сравнению с прошлым годом количество отельных бронирований туров выросло на 57%. А Токио и вовсе стал тревел-открытием этих зимних каникул: доля столицы в общем объеме зарубежных заказов увеличилась практически втрое (+188%).

