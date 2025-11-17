Ветеранов СВО запретят сокращать на работе

Правительство России поддержало внесенный председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым законопроект, предлагающий защитить ветеранов СВО от сокращений. Об этом пишет ТАСС.

При этом в правительстве обратили внимание на то, что перед принятием законопроект необходимо доработать. Какие именно замечания были предложены кабмином, не уточняется.

Сейчас при сокращении штата при равной производительности труда и квалификации большей защищенностью обладают инвалиды боевых действий, жены мобилизованных и женатые люди. Теперь в Трудовой кодекс РФ могут включить положение о дополнительной защите ветеранов СВО без инвалидности, вернувшихся на прежнее место работы после приостановки исполнения трудовых обязанностей из-за участия в боевых действиях.

До этого в проект бюджета решили включить средства на дополнительную поддержку бойцов СВО и семей с детьми. Власти увеличат финансирование создания объектов здравоохранения и образования для ВС РФ и жилищные субсидии для военнослужащих.

Ранее в Госдуму внесли проект о предоставлении неоплачиваемого отпуска ветеранам СВО.