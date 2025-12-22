Стоматолог предупредила о росте цен на лечение зубов в 2026 году

Стоматолог Балакирева: в 2026 году цены на лечение зубов повысятся на 50-100%

В 2026 году ожидается рост цен на услуги стоматологов на 50-100%. Об этом Life рассказала врач-стоматолог Мария Балакирева.

Специалист объяснила, что причиной этому будут повышение стоимости закупочных импортных материалов, подорожание аренды помещений и коммунальных услуг, а также логистика и рост НДС до 22%.

Со следующего года цены вырастут не менее чем на 20–50%, а стоимость некоторых услуг может увеличиться на 100%. При этом заработная плата стоматологов, скорее всего, не вырастет в том же соотношении, подчеркнула эксперт.

«Будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги», — отметила врач.

До этого опрос аналитиков стоматологии Refformat показал, что россияне постепенно перестают испытывать страх перед походом к стоматологу. Сейчас 62% жителей страны воспринимают визит к специалистам спокойнее, чем в раньше.

