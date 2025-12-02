Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на Новый год

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, общее число бронирований на период новогодних праздников (с 26 декабря по 11 января) показывает рост по сравнению с прошлогодним сезоном. Российские путешественники начали планировать свой отдых уже в начале октября.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Спрос на зарубежные направления вырос на 35% в сравнении с прошлым годом. При этом на поездки за границу приходится каждое пятое бронирование, совершенное российскими туристами (21%). По сравнению с прошлым годом показатель вырос сразу на 3 п.п. (на праздники 2024-2025 доля составляла 18%).

Эксперты связывают повышенный интерес туристов к отдыху за рубежом с длительным периодом новогодних каникул, что позволяет планировать более дальние путешествия.

Для поездок на Новый год туристы по-прежнему выбирают преимущественно безвизовые направления с прямым авиасообщением. Самые динамично растущие — азиатские направления, где сразу несколько стран показывают кратный прирост: популярность Вьетнама выросла в 2,5 раза, Китая — в два раза, Таиланда — на 24%, Японии — на 5%. За азиатской группой идут направления Ближнего Востока: спрос на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах увеличился на 82%, в Турции — на 60%.

Европейские направления также демонстрируют рост, преимущественно те страны, которые продолжают выдавать визы россиянам: спрос на поездки в Германию вырос в два раза, во Францию — на 59%, а в Италию — на 62%.

Страны-лидеры по количеству бронирований на новогодние праздники: Белоруссия, Таиланд, Узбекистан, Турция, ОАЭ, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Италия.

Спрос на внутрироссийские направления также показывает рост – количество бронирований увеличилось на 8% по сравнению с прошлым Новым годом. Лидером по росту бронирований на новогодние праздники стал Краснодар (+70%), чему во многом способствовало открытие аэропорта, благодаря которому значительно облегчился доступ туристов из Москвы и других регионов в город и прибрежные курорты.

Сохраняется высокий интерес к городам Золотого кольца и другим культурно-историческим направлениям: Ярославль (рост спроса на 58%), Тверь (+50%), Кострома (+45%), Владимир (+29%), Псков (+25%), Смоленск (+28%), Великий Новгород (+22%). Среди крупных городов также отмечается положительная динамика: Москва (+8%), Казань (+7%), Екатеринбург (+6%), Санкт-Петербург (+5%). Также рост демонстрируют направления, где набирает популярность промышленный туризм: Челябинск (+44%), Нижний Новгород (+32%) и Самара (+26%).

Среди курортных регионов растет спрос на направления Крыма и Кавказа: вырос спрос на Ессентуки (+58%) и Кисловодск (+5%), а также Севастополь (+36%) и Ялту (+29%). Среди регионов для активного отдыха растет популярность дальневосточных направлений: Хабаровск (+66%) и Владивосток (+36%). Также продолжают набирать внимание туристов арктические и горнолыжные маршруты: Кировск (+44%), Мурманск (+20%) и Архангельск (+21%).

Топ направлений в России по количеству бронирований для новогодних праздников: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар, Эсто-Садок, Екатеринбург.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.