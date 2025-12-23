Врач назвал самые частые травмы у любителей спорта на льду

Врач Чумаков: у хоккеистов чаще всего повреждаются передние зубы

Травмы на льду — распространенное явление не только у профессиональных спортсменов, но и у любителей. Хоккей и фигурное катание часто сопряжены с повреждениями челюстно-лицевой области. Об этом в беседе с РИАМО рассказал хирург «СМ-Клиники» Артем Чумаков.

«В хоккее передние зубы (боковые и центральные резцы) верхней челюсти первыми принимают на себя удар шайбой или клюшкой. На долю таких повреждений приходится почти 90% случаев. Самое распространенное место перелома зубов — область коронки, шейки или корня зуба», — отметил врач.

Он подчеркнул, что риск повреждения зубов и мягких тканей лица можно снизить в несколько раз, если не пренебрегать собственной безопасностью, используя во время игры зубные капы и специальные щитки, закрывающие лицо.

Эксперт в области реабилитологии Мария Иванова и травматолог-ортопед Дмитрий Дьячков до этого рассказали, как отличить ушиб от перелома после падения на лед.

Если после травмы невозможно пошевелить пострадавшей конечностью, заметна деформация сустава или потеря чувствительности в области ушиба, важно немедленно обратиться к врачу, подчеркивают специалисты.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит выбирать зимнюю обувь на платформе.